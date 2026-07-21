В МИД России напомнили Италии об одном важном принципе в дипломатии Грушко: Таяни знал о принципе взаимности в дипломатии при высылке послов

Принцип взаимности в дипломатии не является секретом для главы МИД Италии Антонио Таяни, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя реакцию политика на высылку итальянских военного атташе и его помощника. Он подчеркнул, что Москва сделала соответствующее заявление, из которого Риму должно быть все понятно, передает ТАСС.

Мы сделали соответствующее заявление, из него все понятно. В дипломатии, во внешней политике существует принцип взаимности. Думаю, что для министра иностранных дел Италии существование этого принципа не является секретным, — отметил Грушко.

Ранее сообщалось, что итальянский военный атташе и его сотрудник были высланы из России. По словам министра, решение Москвы стало ответной мерой на высылку Италией двух российских военных атташе. Таяни уточнил, что действия сторон связаны со взаимными дипломатическими мерами.

Позже представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о высылке двух итальянских дипломатов из России. По ее словам, утверждение, что решение Москвы якобы было принято без оснований, не соответствует действительности.