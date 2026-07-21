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21 июля 2026 в 10:30

Надоел стандартный салат? Мешаю нут с пикантной колбасой и пармезаном — через 10 минут на столе итальянская вкуснота

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется чего-то нового и быстрого, этот салат с нутом и сыровяленой колбасой — то, что нужно. Всего несколько ингредиентов: нут, чоризо, маринованный перец, красный лук и горчичная заправка — превращаются в сытное, ароматное блюдо, которое не стыдно подать даже на праздник.

Ингредиенты

Колбаса сыровяленая чоризо — 120 г, сыр пармезан — 50 г, нут консервированный — 400 г, перец сладкий маринованный — 100 г, салатный микс — 150 г, лук красный — 1 шт., уксус красный винный — 1 ст. л., горчица — 0,5 ч. л., масло оливковое — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала взбиваю венчиком уксус, горчицу и оливковое масло в однородную заправку, солю и перчу по вкусу. Тем временем нарезаю чоризо тонкой соломкой, пармезан тру крупной стружкой. С консервированного нута сливаю жидкость, а маринованный перец и красный лук режу мелкими кубиками. В салатник выкладываю нут, чоризо, перец и лук, добавляю салатный микс. Поливаю все подготовленной заправкой, аккуратно перемешиваю и сразу подаю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня подкупила скорость: открыл банку нута, нарезал чоризо — и через 10 минут на столе стояла тарелка, которую не стыдно подать гостям. Больше всего порадовал контраст: мягкий нут оттеняет пикантность колбасы, а горчичная заправка связывает все в единый, очень сочный ансамбль. Советую не мельчить чоризо — пусть кусочки чувствуются.

Проверено редакцией
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