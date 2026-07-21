Лето в тарелке: арбуз, ягоды и мята — собираю салат «Арбузный мохито» за минуту, без варки и возни

Лето в тарелке: арбуз, ягоды и мята — собираю салат «Арбузный мохито» за минуту, без варки и возни

Этот салат — оригинальная альтернатива обычной фруктовой нарезке. Просто нарезаю арбуз кубиками, добавляю ягоды, а заправку делаю из мяты, сока лайма и сахарной пудры. Через минуту все готово — ароматно, сочно и без лишних хлопот.

Ингредиенты

Арбуз — 600 г, ягоды (клубника, малина или смородина) — 400 г, мята свежая — 3 веточки, лайм — 1 шт., сахарная пудра — 2 ст. л., ром — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю арбуз кубиками, а крупные ягоды режу на половинки или четвертинки — все выкладываю в салатник. Тем временем готовлю заправку: мелко рублю мяту, смешиваю ее с соком и тертой цедрой лайма, сахарной пудрой в маленькой миске. Поливаю этой смесью арбуз с ягодами, аккуратно перемешиваю и сразу подаю. Самое сложное — не добавить мяту заранее, чтобы она не потеряла аромат, поэтому кладу ее прямо перед подачей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Подавал его в жару вместо обычного лимонада — и гости были в восторге! Арбуз я нарезал крупными кубиками, чтобы чувствовать каждый кусочек. Вкус получился освежающим, без приторности. Рекомендую охладить салат в холодильнике 15 минут перед подачей.