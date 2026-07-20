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20 июля 2026 в 18:02

Названы продукты, которые подойдут для летнего ужина на природе

Менеджер по продукту Степочкина: кукуруза станет хорошим гарниром для пикника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кукуруза станет хорошим гарниром для пикника, заявила NEWS.ru менеджер по развитию продукта и пилотного производства «Арнест ЮниРусь» Юлия Степочкина. По ее словам, организация летнего ужина на открытом воздухе требует внимания к деталям: еда должна не только радовать глаз и вкус, но и быть удобной в транспортировке, а также не отнимать много времени у готовящего.

Летний ужин на природе должен радовать глаз и оставлять приятное послевкусие, но при этом не требовать долгой готовки. Главное — выбрать продукты, которые легко довезти и красиво подать. Нужно продумать упаковку и напитки. Для пикника пригодятся контейнеры с плотными крышками, небольшая доска, нож и салфетки. Напитки лучше готовить без сиропов. Следует собрать доску с едой. Для летнего варианта возьмите персики или нектарины, буррату или мягкую моцареллу, томаты черри, базилик, багет и оливковое масло. Используйте кукурузу как главный гарнир. Початки можно отварить дома до полуготовности, завернуть в фольгу и довести на решетке. На месте смешайте мягкое масло с паприкой, чесноком и зеленью или сделайте соус из йогурта, лайма и тертого сыра. Кукуруза не требует приборов и сразу задает настроение ужину, — сказала Степочкина.

По ее мнению, тем, кто предпочитает более легкие блюда, стоит присмотреться к необычному сочетанию арбуза с огурцом и рассыпчатым сыром. Она добавила, что солить такой салат следует в самый последний момент — так он не пустит сок и не потеряет аппетитный вид.

Также на природе советую сделать салат из арбуза, огурца и сыра. Если хочется более легкой и свежей закуски, попробуйте это блюдо. Арбуз давно вышел за рамки сладкой тарелки и хорошо сочетается с солеными ингредиентами. Нарежьте его кубиками, добавьте огурец, фету или молодой сыр, немного лайма, зелень и щепотку чили. Солить лучше перед подачей, чтобы салат не дал лишний сок. Такой вариант хорошо сочетается с курицей на гриле или лепешками, — заключила Степочкина.

Ранее аналитики «Ашана» сообщили, что свекольник оказался самым доступным летним супом в 2026 году. По их словам, одна порция в 250 мл по классическому рецепту стоит всего 27 рублей, а на семью из четырех человек — 108 рублей.

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