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21 июня 2026 в 05:00

Аналитики подсчитали стоимость самого бюджетного летнего супа

РИА Новости: свекольник по 27 рублей за порцию стал самым бюджетным летним супом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Свекольник оказался самым доступным летним супом в 2026 году, подсчитали аналитики «Ашана» для РИА Новости. Одна порция (250 мл) по классическому рецепту стоит всего 27 рублей, а на семью из четырех человек — 108 рублей.

Самым дорогим ингредиентом в этом блюде оказалась сметана для подачи. На 200 граммов понадобится 38 рублей. На втором месте находится окрошка.

Порция с квасом обойдется в 49,5 рубля, с кефиром и минералкой — в 51,5 рубля. Самый дорогой ингредиент здесь — вареная колбаса (40 рублей за 120 граммов). Замыкает список гаспачо — 55,75 рубля за порцию. Основная затратная часть — помидоры (600 граммов за 114 рублей).

Ранее сообщалось, что Россия заняла третье место среди крупнейших мировых экономик по доступности минимального набора для пикника на природе. Страна уступила по этому показателю только Индонезии и Китаю. В расчет стоимости такого набора были включены следующие позиции: хлеб (500 граммов), сыр и ветчина (по 200 граммов), яблоки (500 граммов), вода (три литра), а также плед размером 150 на 200 сантиметров. Для стран «Большой двадцатки» средняя цена подобного набора составляет $19,8 (1445 рублей).

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