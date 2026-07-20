Кабачки со сладким перцем мариную по-хитрому — трюк со льдом, и на столе закуска, которую сметают с тарелок

Хрустящие маринованные кабачки со сладким перцем — это идеальная закуска к мясу или картошке. Секрет в холодном замачивании со льдом: овощи не развариваются, а маринад с горчицей и шафраном дает яркий аромат.

Ингредиенты

Кабачки — 2 кг, перец сладкий — 3 шт., луковица — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, соль — 100 г, кубики льда — 15–20 шт., вода — 500 мл, уксус 6% — 250 мл, сахар — 200 г, эстрагон сухой — 1,5 ст. л., горчица сухая — 1,5 ст. л., шафран — щепотка.

Как готовлю

Сначала нарезаю кабачки кружками, перец — кольцами, лук — кольцами, чеснок измельчаю, все складываю в большую миску и засыпаю солью и кубиками льда. Оставляю настаиваться ровно на 3 часа — за это время овощи пускают сок, а лед тает. Через 3 часа сливаю всю жидкость и плотно укладываю овощи слоями в банку. Тем временем в сотейнике соединяю воду, уксус, сахар, горчицу, эстрагон и шафран, довожу до кипения и сразу заливаю горячим маринадом овощи. Закрываю банку, даю остыть при комнатной температуре, убираю в прохладное место. Неделя — и салат можно пробовать: хрустящие, сладковато-кислые, с тонким ароматом пряностей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я всегда мучился с мягкими кабачками, но тут — настоящая магия! Замачивание со льдом дало ту самую хрусткость, за которую мы все гонимся. А горчица с шафраном превратили простую закуску в деликатес. Советую подавать к шашлыку — улетает быстрее мяса.