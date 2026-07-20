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20 июля 2026 в 14:30

Зеленцы квашу холодным способом — без кипятка и стерилизации: сочные, хрустящие, хранятся до весны

Фото: D-NEWS.ru
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Заливаю свежие огурчики холодным рассолом с солью, укропом, чесноком и листьями хрена — и оставляю в прохладе на неделю. Естественное брожение делает их плотными, с приятной кислинкой и ароматом дуба и пряностей. Никакой возни с банками и кипятком — просто заливаю, закрываю крышкой и убираю в погреб. Огурцы получаются как бочковые — хрустят, пахнут летом, не теряют упругости.

Для приготовления вам понадобится: 1,5–2 кг небольших огурцов (зеленцов), 1,5 л холодной воды (некипяченой), 3 ст. ложки соли (крупной), 1 головка чеснока, большой пучок укропа (с зонтиками), листья хрена, смородины и вишни (по желанию), черный перец горошком, лавровый лист. В большой кастрюле или ведре смешайте воду с солью до растворения. На дно положите зелень и специи, затем плотно уложите огурцы, перекладывая их зеленью и чесноком. Залейте рассолом до верха, прикройте тарелкой и поставьте гнет. Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня для начала брожения, затем уберите в прохладное место (погреб или холодильник). Через 2 недели огурцы готовы. Храните в рассоле.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже засолила зеленцы холодным способом — зимой банка улетает за ужином, все просят добавки. Я добавила листья дуба и немного острого перца для пикантности. Кстати, рассол можно использовать повторно, доливая воду и соль. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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