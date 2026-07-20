Огурцы по-болгарски — закатываю с луком и маслом: сладковатые, хрустящие, лучше любых магазинных

Беру огурцы, лук и масло — закатываю по-болгарски: сладковатые, хрустящие, лучше магазинных. Нарезаю огурцы кружочками, лук полукольцами, добавляю сахар, соль, уксус, масло и специи — даю настояться 3 часа, раскладываю по банкам и стерилизую 15 минут. Получается закуска с идеальным балансом сладости и кислоты, огурцы остаются плотными, с приятным маслянистым блеском. Рассол прозрачный, ароматный, с луковым послевкусием. Зимой открываю и подаю к мясу, картошке или просто с хлебом — всегда на ура.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг огурцов, 1 кг лука, 200 мл растительного масла, 200 мл 9-процентного уксуса, 150 г сахара, 2 ст. ложки соли, черный перец, лавровый лист, чеснок по желанию. Огурцы нарежьте кружками, лук — полукольцами. Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле, оставьте на 3 часа для выделения сока. Поставьте на огонь, доведите до кипения, варите 5 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала эти огурцы — зимой банка улетает за ужином, все просят рецепт. Я добавила зонтики укропа и немного горчицы для пикантности, а уксус заменила на яблочный. Кстати, можно добавить перец чили для остроты. Находка, а не рецепт!