Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 15:00

Огурцы по-болгарски — закатываю с луком и маслом: сладковатые, хрустящие, лучше любых магазинных

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру огурцы, лук и масло — закатываю по-болгарски: сладковатые, хрустящие, лучше магазинных. Нарезаю огурцы кружочками, лук полукольцами, добавляю сахар, соль, уксус, масло и специи — даю настояться 3 часа, раскладываю по банкам и стерилизую 15 минут. Получается закуска с идеальным балансом сладости и кислоты, огурцы остаются плотными, с приятным маслянистым блеском. Рассол прозрачный, ароматный, с луковым послевкусием. Зимой открываю и подаю к мясу, картошке или просто с хлебом — всегда на ура.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг огурцов, 1 кг лука, 200 мл растительного масла, 200 мл 9-процентного уксуса, 150 г сахара, 2 ст. ложки соли, черный перец, лавровый лист, чеснок по желанию. Огурцы нарежьте кружками, лук — полукольцами. Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле, оставьте на 3 часа для выделения сока. Поставьте на огонь, доведите до кипения, варите 5 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала эти огурцы — зимой банка улетает за ужином, все просят рецепт. Я добавила зонтики укропа и немного горчицы для пикантности, а уксус заменила на яблочный. Кстати, можно добавить перец чили для остроты. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Заворачиваю курицу в лаваш — и на сковороду: быстрая закуска для пикника, вкуснее пиццы, легко готовить
Общество
Заворачиваю курицу в лаваш — и на сковороду: быстрая закуска для пикника, вкуснее пиццы, легко готовить
Зеленцы квашу холодным способом — без кипятка и стерилизации: сочные, хрустящие, хранятся до весны
Общество
Зеленцы квашу холодным способом — без кипятка и стерилизации: сочные, хрустящие, хранятся до весны
Завязей море, а толку мало: простой способ заставить огурцы снова пойти в рост
Общество
Завязей море, а толку мало: простой способ заставить огурцы снова пойти в рост
Кабачки в муке не валяю — окунаю в кефир с паприкой: яркие, хрустящие, сок внутри — просто объедение
Общество
Кабачки в муке не валяю — окунаю в кефир с паприкой: яркие, хрустящие, сок внутри — просто объедение
Жарю коржи из кабачков на сковороде и собираю торт с сырным кремом — нежные, сочные, исчезают за ужином
Общество
Жарю коржи из кабачков на сковороде и собираю торт с сырным кремом — нежные, сочные, исчезают за ужином
рецепты
огурцы
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседи случайно сдали 16-летнего «наркобарона» полиции
Фанат сборной Испании сломал нос болельщице Аргентины после финала ЧМ-2026
«Можно назвать никчемным»: аналитик оценил последствия отставки Сырского
«Никакой пощады»: депутат об ответе России на удар ВСУ по Шебекино
Известный сенатор может уйти с поста в сентябре
«Фундамент безопасности страны»: академик РАН о важности вакцинации
Несколько человек пострадали в результате удара дронов по Льгову
«Русская Барби» Таня Тузова назвала Волочкову легендой
Финансист объяснил, как оформить больничный после увольнения
Россиянам ответили, почему не стоит работать при открытом больничном
На Западе раскрыли, что вогнало в полное отчаяние Зеленского
В США рассказали, кто побеждает в противостоянии России и Украины
Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют до конца лета
Появились кадры пожара в исторической усадьбе в центре Москвы
Терапевт раскрыла, от каких болезней чаще всего страдают водители летом
Стал известен масштаб природных пожаров во Франции
«Взломать индивида»: рассекречена главная цель НАТО в войне с Россией
В Великобритании официально сменился премьер-министр
«Потомок нациста»: Медведчук раскритиковал военный курс канцлера Мерца
Политолог спрогнозировал дальнейшую судьбу Стармера
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.