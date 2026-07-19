Жарю коржи из кабачков на сковороде и собираю торт с сырным кремом — нежные, сочные, исчезают за ужином

Жарю коржи из кабачков на сковороде и собираю торт с сырным кремом — нежные, сочные, исчезают за ужином

Беру кабачки, тру на терке, добавляю яйца, сыр и муку и за 30 минут на сковороде пеку четыре нежных коржа, а затем собираю торт с легким сливочным кремом из творожного сыра, сметаны и томатов. Получается закуска, которая выглядит как праздничный десерт: коржи сочные, с кабачковой сладостью и сырной корочкой, а крем делает их влажными и воздушными. Торт отлично держит форму, не разваливается, а аромат зелени и чеснока пронизывает каждый слой.

Для приготовления вам понадобится

Для коржей: 2 кабачка, 3 яйца, 100 г твердого сыра, 1 стакан муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки растительного масла, соль.

Для крема: 200 г творожного сыра, 2–3 помидора, майонез или сметана, зелень, чеснок, перец.

Кабачки натрите, отожмите сок. Смешайте с желтками, сметаной, мукой, разрыхлителем и сыром. Белки взбейте отдельно, аккуратно вмешайте. Жарьте 4 коржа на сковороде под крышкой до румянца. Для крема смешайте сыр, мелко нарезанные томаты, зелень, чеснок, майонез. Соберите торт, промазывая слои кремом. Дайте настояться 2–3 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже собрала этот торт на ужин — он исчез за 20 минут, даже свекор, который не любит кабачки, попросил добавки. Я добавила в крем больше чеснока и немного горчицы для пикантности. Кстати, коржи можно запекать в духовке. Находка, а не рецепт!