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19 июля 2026 в 13:00

Закручиваю «Огонек» без уксуса и сахара — только помидоры, хрен, чеснок и соль, натуральный вкус, вкуснее аджики

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелые помидоры, корень хрена и чеснок — перекручиваю на мясорубке до однородной массы, добавляю крупную соль и разливаю по стерильным банкам, даже без варки. Сохраняется природная острота хрена, чесночный жар и томатная кислинка, а отсутствие сахара и уксуса делает вкус чистым, настоящим, как с грядки. Хрен и чеснок — природные консерванты, поэтому заготовка стоит в холодильнике всю зиму. Открываешь банку, и запах бодрит, а на вкус — огонь, но без химии. Идеально к пельменям, мантам, холодцу, картошке или просто на хлеб. Готовится за полчаса, без сложных хитростей. Этот рецепт — для тех, кто любит натуральные заготовки без консервантов и лишней сладости.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг помидоров (крупных, мясистых), 150–200 г корня хрена (очищенного), 150–200 г чеснока, 1 ст. ложка соли с горкой (или по вкусу). Помидоры, хрен и чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до состояния пюре. Добавьте соль, хорошо перемешайте. Дайте постоять 30 минут для растворения соли, затем еще раз перемешайте. Разлейте по стерилизованным банкам, закройте капроновыми или винтовыми крышками. Храните в холодильнике или погребе. Перед подачей можно добавить зелень или острый перец по желанию.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрутила «Огонек» — зимой банка улетела за вечер, муж макал пельмени и просил еще. Я уменьшила количество хрена для мягкости, а чеснока положила больше для остроты. Кстати, вместо соли можно взять морскую — аромат будет тоньше. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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