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17 июля 2026 в 14:05

Вместо цезаря готовлю салат «Красный тигр»: курица в хрустящей панировке, сладкий чили и азиатский вкус

Фото: D-NEWS.ru
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Если обычный цезарь уже приелся, попробуйте этот салат. Хрустящая курица в золотистой панировке, свежие овощи, нежный авокадо и сразу три соуса делают его невероятно вкусным. Сладкий чили добавляет легкую пикантность, кунжутный соус — сливочно-ореховые нотки, а унаги завершает вкус и делает подачу по-настоящему ресторанной.

Такой салат получается одновременно сочным, хрустящим и очень сытным. Его можно смело подать не только на ужин, но и на праздничный стол.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 250 г, панировочные сухари — 70–80 г, яйцо — 1 шт., листовой салат (айсберг, ромейн) — 1/2 небольшого кочана, свежие огурцы — 2 небольших, помидоры черри — 150 г, авокадо Хасс — 1/2 шт., кунжутный (ореховый) соус — 1 ст. л., соус сладкий чили — 1 ст. л., соус унаги — 1 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, сухой чеснок — 1/2 ч. л., кориандр — 1/2 ч. л., растительное масло — для жарки.

Куриную грудку разрежьте вдоль на две тонкие части, посолите, приправьте черным перцем, сухим чесноком и кориандром. Обмакните мясо во взбитое яйцо, затем хорошо обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.

Готовую курицу немного остудите и нарежьте ломтиками. Листья салата порвите руками, добавьте кружочки огурцов, половинки черри и кубики авокадо. Перемешайте и переложите на большое блюдо. Сверху разложите кусочки курицы, полейте кунжутным соусом и сладким чили, а в завершение тонкими полосками нанесите соус унаги. Подавайте сразу после приготовления.

Личный опыт

Чтобы панировка осталась хрустящей, никогда не поливаю курицу соусами заранее. Сначала выкладываю ее на салат, а затем уже перед самой подачей добавляю соусы. Так мясо остается с аппетитной корочкой, а салат выглядит по-настоящему эффектно.

Проверено редакцией
салат
курица
авокадо
соусы
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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