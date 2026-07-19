В Японии десятки тысяч человек выступили против политики властей

В Японии десятки тысяч человек выступили против политики властей Tokyo Shimbun: в Токио 27 тыс. человек вышли на протест против премьера Такаити

Массовая акция протеста против политики премьер-министра Санаэ Такаити прошла у здания парламента в Токио, передает Tokyo Shimbun. В ней приняли участие около 27 тыс. человек, еще примерно 110 тыс. присоединились к мероприятию онлайн.

Участники митинга заявили, что правительство принимает решения в одностороннем порядке и, по их мнению, постепенно подталкивает страну к войне. Протестующие также выступили против курса, который считают ведущим к милитаризации Японии.

После февральских выборов Либерально-демократическая партия добилась принятия закона о создании национального совета по разведке, отметили в источнике. Кроме того, партия поддержала увеличение оборонных расходов в рамках пересмотра ключевых документов в сфере безопасности.

Ранее массовая акция протеста против увольнения министра обороны Михаила Федорова началась в центре Киева. Митинг прошел на площади у театра им. Ивана Франко около правительственного квартала. Сотни митингующих требовали сохранить за главой военного ведомства его пост и выразили несогласие с кадровыми перестановками в правительстве.