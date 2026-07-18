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18 июля 2026 в 13:00

Закатываю помидоры с зеленью и чесноком — «Армянчики» уходят первыми: хит сезона, лучше обычных маринованных

Фото: D-NEWS.ru
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Беру помидоры, болгарский и острый перец, кинзу, петрушку, базилик и чеснок — измельчаю все в блендере в ароматную пасту, закладываю в банки с половинками томатов, заливаю сладковатым маринадом, стерилизую 10 минут — и через месяц открываю «Армянчики», от которых обычные помидоры кажутся преснятиной. Получается вкусовой улет: помидоры сочные, в меру острые, с пряным ароматом зелени и чеснока, а рассол — сладковато-пряный, его просто пьют.

Для приготовления (на 3 литровые банки) вам понадобится: 2 кг помидоров, 3 болгарских перца, 1–2 острых, головка чеснока, кинза, петрушка, базилик (по 1/3 пучка). Для маринада: 1 л воды, 1 ст. ложка соли, 4 ст. ложки сахара. В каждую литровую банку добавьте 1/2 ч. ложки уксусной эссенции (или 2 ст. ложки 9% уксуса). Перец, зелень и чеснок измельчите в блендере в однородную пасту. На дно банок выложите по 3 ст. ложки смеси, затем плотно уложите половинки помидоров. Залейте кипящим маринадом, стерилизуйте литровые банки 10 минут, добавьте уксус, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла «Армянчики» — зимой банка улетает за ужином, все просят рецепт.

Я добавила больше острого перца и кинзы, а базилик заменила мятой для свежести. Кстати, можно использовать зеленые помидоры — будет интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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