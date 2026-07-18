На Западе узнали о планах Зеленского по отношению к Сырскому

На Западе узнали о планах Зеленского по отношению к Сырскому FT: Зеленский может уволить Сырского на фоне растущей критики его руководства

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне растущей критики в его адрес, пишет Financial Times. По данным издания, украинский политик проводит встречи с высшим военным командованием с целью оценить текущую ситуацию на поле боя и изучить кандидатуры возможных преемников.

При этом окончательное решение еще не принято — по имеющимся сведениям, Зеленский допускает отставку Сырского лишь при условии, что подходящий кандидат обеспечит плавную передачу полномочий без ущерба для обороны Украины.

Ранее отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что главнокомандующего ВСУ необходимо уволить. Он также отметил, что предлагал президенту Украины освободить от должности начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Кроме того, политолог Спиридон Килинкаров предположил, что настоящей причиной разногласий между экс-министром обороны Украины и Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков. По его мнению, публичные заявления об эффективности боевых действий не отражают реальных мотивов сторон.