Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 13:40

На Западе узнали о планах Зеленского по отношению к Сырскому

FT: Зеленский может уволить Сырского на фоне растущей критики его руководства

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне растущей критики в его адрес, пишет Financial Times. По данным издания, украинский политик проводит встречи с высшим военным командованием с целью оценить текущую ситуацию на поле боя и изучить кандидатуры возможных преемников.

При этом окончательное решение еще не принято — по имеющимся сведениям, Зеленский допускает отставку Сырского лишь при условии, что подходящий кандидат обеспечит плавную передачу полномочий без ущерба для обороны Украины.

Ранее отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что главнокомандующего ВСУ необходимо уволить. Он также отметил, что предлагал президенту Украины освободить от должности начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Кроме того, политолог Спиридон Килинкаров предположил, что настоящей причиной разногласий между экс-министром обороны Украины и Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков. По его мнению, публичные заявления об эффективности боевых действий не отражают реальных мотивов сторон.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Александр Сырский
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме вынесли приговор Зеленскому после атаки под Тамбовом
У иноагента Понасенкова нашли долг перед налоговой на миллионы рублей
Основателя ЧВК «Паладин» отправили под арест в Москве
Власти Тамбовской области рассказали об обстановке на атакованном складе WB
ЕС забили тревогу из-за контрактов Украины на €90 млрд
Россиян предупредили о схеме мошенников с оплатой долгов за электричество
В одной из стран Европы детям разрешат участвовать в выборах
Заслуженный артист РФ полностью отказался от концертов в России
Погода в Москве в воскресенье, 19 июля: слабый ветер, солнце и жара до +20
Европейская страна столкнулась с крупнейшим пожаром за последние 100 лет
Беспилотник ВСУ ранил мужчину в Белгородской области
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА
Москвичей предупредили о мошенничестве в сфере благотворительности
Теннисист Джокович раскрыл сроки завершения карьеры
Захарова призвала вспомнить о гибели детей после ударов ВСУ
«Мы приближаем войну с Россией»: на Западе предупредили о роковой ошибке
«Решение найдено!»: в ЛНР нашли выход для жителей разрушенных домов
Гибель тамбовчан, удар по складу Wildberries: как ВСУ атакуют РФ 18 июля
КСИР оставил американский флот без горючего
В Свердловской области из-за паводка затопило сотни домов
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.