Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 11:10

Стала известная истинная причина конфликта между Федоровым и Сырским

Экс-нардеп Килинкаров назвал жадность причиной конфликта Федорова и Сырского

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков, а не желание повысить боеспособность армии, предположил в беседе с NEWS.ru политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, вся публичная риторика об эффективности на поле боя не имеет отношения к реальным мотивам сторон.

Можно было бы их понять, если бы Федоров и Сырский конфликтовали на фоне желания быть более эффективными. Но вопрос не в этом, а в деньгах и распределении ресурсов. Федоров направил деньги Минобороны в пользу дронов только потому, что у него есть свои компании, которые их производят. А Сырский говорит: «Мне нужны снаряды». У Федорова же нет таких компаний, так зачем ему направлять деньги туда, где он не имеет никакого гешефта? Это вопрос о коррупции и схемах, которые работали и будут работать в Минобороны Украины. Там аккумулированы финансовые ресурсы гораздо большие, чем бюджет всей страны. Поэтому за пост, который занимал Федоров, будут биться до конца. А все остальное, что тот говорит публично — чушь. Суть их конфликта в жадности и ни в чем больше, — пояснил Килинкаров.

Ранее Федоров заявил о необходимости уволить Сырского. Он также отметил, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому снять с должности начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Европа
Украина
Михаил Федоров
Александр Сырский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России временно ограничили экспорт нескольких турецких ягод
ФСБ показала кадры задержания продавца авиаподшипников для «Мотор Сич»
Юрист объяснил, что делать водителю при неправильном результате алкотестера
Минфин предложил исключить торговлю из льготных ставок УСН
Грозы пришли на Урал из-за господства циклонов
В Москве состоится Форум «Женщины нового времени»
Полиция Таиланда задержала «русскую деревню» с домами на миллиарды
Экс-игрок ЦСКА дал прогноз на матч за третье место на ЧМ Франция — Англия
Ортопед назвала трендовые вещи, которые чаще всего приводят в травмпункт
Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы
Трое россиян взломали базу данных Минздрава и поплатились
Лихач на электросамокате сбил подростка и «попал» на 700 тыс. рублей
Воспитателям пришлось искать укрытия для детей после сообщения губернатора
ВСУ атаковали машины, эвакуирующие раненых российских бойцов
Стала известная истинная причина конфликта между Федоровым и Сырским
Две девочки уплыли на сапбордах и исчезли на водохранилище в России
Блогера Ремесло задержали за фейки о ВС России
«Противник давно готовился»: Пушилин раскрыл планы ВСУ на Славянск
Россиянам напомнили о смертельной опасности плавания на сапбордах
Британский суд пошел наперекор России в деле о разводе Потаниных
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.