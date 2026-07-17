Стала известная истинная причина конфликта между Федоровым и Сырским

Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков, а не желание повысить боеспособность армии, предположил в беседе с NEWS.ru политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, вся публичная риторика об эффективности на поле боя не имеет отношения к реальным мотивам сторон.

Можно было бы их понять, если бы Федоров и Сырский конфликтовали на фоне желания быть более эффективными. Но вопрос не в этом, а в деньгах и распределении ресурсов. Федоров направил деньги Минобороны в пользу дронов только потому, что у него есть свои компании, которые их производят. А Сырский говорит: «Мне нужны снаряды». У Федорова же нет таких компаний, так зачем ему направлять деньги туда, где он не имеет никакого гешефта? Это вопрос о коррупции и схемах, которые работали и будут работать в Минобороны Украины. Там аккумулированы финансовые ресурсы гораздо большие, чем бюджет всей страны. Поэтому за пост, который занимал Федоров, будут биться до конца. А все остальное, что тот говорит публично — чушь. Суть их конфликта в жадности и ни в чем больше, — пояснил Килинкаров.

Ранее Федоров заявил о необходимости уволить Сырского. Он также отметил, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому снять с должности начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.