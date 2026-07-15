Томаты перестанут гнать ботву: правильная обрезка в июле и августе увеличит урожай

В июле и августе томаты часто тратят силы на густую листву вместо налива плодов. Простая обрезка помогает перенаправить питание к завязям, улучшает проветривание кустов и снижает риск грибковых заболеваний.

Если нижние листья касаются земли, а первая кисть уже выросла до размера грецкого ореха, пора удалить лишнюю зелень. За один раз срезайте не более 3-4 листьев с куста, чтобы не вызвать стресс. Работу лучше проводить утром или вечером. Низкорослые сорта обрезают осторожнее, а у высокорослых листья удаляют постепенно по мере роста кистей. В августе прищипните верхушку, оставив 3-4 верхних листа, чтобы растение направило силы на созревание плодов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после грамотной обрезки помидоры начинают наливаться заметно быстрее. Дополнительно регулярно подвязывайте кусты и удаляйте пасынки — так растения будут лучше проветриваться и дадут более качественный урожай.

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