Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км Пропавшие в Карелии дети заявили, что прошли более 50 км ради прогулки

Брат и сестра 11 и 13 лет, самовольно отправившиеся пешком из Кондопоги в Петрозаводск и пропавшие на сутки, объяснили свой поступок желанием прогуляться, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Карелии. 15 июля их заметили на трассе, где был развернут штаб поисков. В розыске участвовали добровольцы, сотрудники полиции, местные жители и родственники детей. Вечером того же дня их обнаружили в столице Карелии.

Они шли пешком, где-то ехали на попутках. Объяснили тем, что решили погулять. Будет проводиться проверка, по итогу будет принято процессуальное решение, — заявил собеседник.

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