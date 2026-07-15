«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского

«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского Блогер Рыбицкий высмеял попытку Зеленского снять крышку с бутылки

Польский политический обозреватель Павел Рыбицкий в соцсети X высмеял поведение президента Украины Владимира Зеленского во время парада в Париже. Он обратил внимание на попытку политика оторвать пластиковую крышку от бутылки, назвав это борьбой с «величайшим достижением» Европейского союза.

Зеленский в борьбе с величайшим достижением Европейского союза. Он победил, но это было нелегко, — написал Рыбицкий.

С июля 2024 года в Евросоюзе действует правило, согласно которому крышки пластиковых бутылок объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными к упаковке после открытия. Мера направлена на повышение уровня переработки отходов.

Ранее СМИ обратили внимание, что Зеленский во время парада в Париже снял пластиковую крышку с бутылки, что нарушает соответствующую директиву ЕС. Видео с этим моментом быстро распространилось в сети и вызвало реакцию пользователей. Некоторые комментаторы пошутили, что Зеленский «нашел способ обойти директиву», а другие раскритиковали новые правила Евросоюза о несъемных крышках.