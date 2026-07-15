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15 июля 2026 в 11:46

«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского

Блогер Рыбицкий высмеял попытку Зеленского снять крышку с бутылки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
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Польский политический обозреватель Павел Рыбицкий в соцсети X высмеял поведение президента Украины Владимира Зеленского во время парада в Париже. Он обратил внимание на попытку политика оторвать пластиковую крышку от бутылки, назвав это борьбой с «величайшим достижением» Европейского союза.

Зеленский в борьбе с величайшим достижением Европейского союза. Он победил, но это было нелегко, — написал Рыбицкий.

С июля 2024 года в Евросоюзе действует правило, согласно которому крышки пластиковых бутылок объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными к упаковке после открытия. Мера направлена на повышение уровня переработки отходов.

Ранее СМИ обратили внимание, что Зеленский во время парада в Париже снял пластиковую крышку с бутылки, что нарушает соответствующую директиву ЕС. Видео с этим моментом быстро распространилось в сети и вызвало реакцию пользователей. Некоторые комментаторы пошутили, что Зеленский «нашел способ обойти директиву», а другие раскритиковали новые правила Евросоюза о несъемных крышках.

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