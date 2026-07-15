Понятие Руси никогда не относилось ко всей территории современной Украины, поэтому предложение экс-главы МИД европейской страны Бориса Тарасюка о переименовании государства является «галимой липой», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, инициативы о присвоении Киевом исключительных прав на это историческое название являются частью давней политической игры, направленной на отрицание общности происхождения народов.

Тарасюк далеко не первый, кто предлагает переименовать Украину в Русь. Это, конечно, галимая липа. Еще в советское время сторонники распада СССР утверждали, что название Русь относится только к Украине. Древнее государство изначально формировалось вдоль всего пути «из варяг в греки». То есть на пространстве между Балтийским и Черным морями. Это заявление Тарасюка верно исключительно в том плане, что только часть нынешней Украины была когда-то частью Руси. Зачем эти люди такое говорят — понятно. Они очень хотят делать вид, что украинцы — не русские. Ради этого готовы придумывать любую ахинею, — высказался Вассерман.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что отказ от русскоязычного контента латышскими средствами массовой информации приведет к еще большему опустошению страны Балтии. По мнению парламентария, для многих коренных жителей европейского государства русский язык является родным.