В Госдуме объяснили, чем грозит Латвии отказ от русского языка

Отказ от русскоязычного контента латышскими средствами массовой информации приведет к еще большему опустошению страны Балтии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя соответствующую инициативу министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса. По мнению парламентария, для многих коренных жителей европейского государства русский язык является родным.

Русский язык — родной для огромного количества латышей и людей других национальностей, проживающих в стране. Это единственный язык для их коммуникации. Министр культуры Латвии не действует в интересах людей, которые там живут. Главная проблема для стран Балтии, что никто не хочет говорить на их языках. Молодежь уезжает и оставляет использование латышского. Пунтулис наносит огромный удар по их родному языку. Он пытается искусственно оставить только латышский. Если будут такие жесткие условия с отказом от русского, то Латвии угрожает еще большее человеческое опустошение. Это заденет коренное население страны, ведь они используют русский от рождения. Исторически там живут русскоязычные, — пояснил Милонов.