Миллиардеры в США решили огородиться целыми кварталами

Сверхбогатые американцы начали массово скупать несколько соседних участков с недвижимостью, объединяя их в целые кварталы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков рынка. Среди наиболее известных «ландмаксеров» — финансист Кен Гриффин, потративший свыше $450 млн (34,4 млрд рублей) на строительство комплекса площадью около 100 тыс. квадратных метров в Палм-Бич (штат Флорида).

Джефф Безос владеет недвижимостью на $230 млн (17,6 млрд) на искусственном острове Индиан-Крик. Миллиардер и сооснователь Oracle Ларри Эллисон активно скупает объекты в Калифорнии, Неваде и Флориде.

Как отмечают участники рынка, многие состоятельные клиенты запрашивают настолько обширные территории, что для реализации их пожеланий приходится объединять несколько участков. Одни хотят иметь протяженную набережную, другие — теннисный корт.

В качестве примера издание приводит инвестора из Майами Ибрагима Аль-Рашида: владея домом площадью около 1000 квадратных метров, он выкупил участки соседей и возвел гостевой дом, спортзал и СПА. Другой предприниматель потратил на аналогичные цели около $50 млн (3,8 млрд рублей). Часть покупателей, впрочем, приобретает землю не для строительства, а чтобы защитить прилегающую территорию от застройки и сохранить зеленое пространство вместо новых соседей.

Ранее американский миллиардер Илон Маск предложил направлять средства из казначейства США напрямую гражданам. Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о намерении правительства установить контроль над крупными компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта.