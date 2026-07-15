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15 июля 2026 в 12:39

Суд в Москве отклонил жалобу миллиардера Трабера на арест

Московский городской суд Московский городской суд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера на арест по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, передает РИА Новости. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настояла защита ради неразглашения приобщенных медицинских документов.

Оставить постановление Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласил решение судья.

Бизнесмен останется в СИЗО до 17 августа. Трабер был задержан в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы заключил под стражу еще двоих предполагаемых соучастников Трабера по уголовному делу о заказных убийствах. Речь идет о Саиде Саладинове и Владимире Даниленко, в отношении которых было удовлетворено ходатайство следствия.

Москва
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