Суд в Москве отклонил жалобу миллиардера Трабера на арест

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу миллиардера Ильи Трабера на арест по делу об убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, передает РИА Новости. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настояла защита ради неразглашения приобщенных медицинских документов.

Оставить постановление Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласил решение судья.

Бизнесмен останется в СИЗО до 17 августа. Трабер был задержан в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы заключил под стражу еще двоих предполагаемых соучастников Трабера по уголовному делу о заказных убийствах. Речь идет о Саиде Саладинове и Владимире Даниленко, в отношении которых было удовлетворено ходатайство следствия.