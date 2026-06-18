Суд арестовал еще двоих фигурантов «дела Трабера»

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу еще двоих предполагаемых соучастников петербургского бизнесмена Ильи Трабера по уголовному делу о заказных убийствах, передает ТАСС со ссылкой на инстанцию. Речь идет о Саиде Саладинове и Владимире Даниленко, в отношении которых было удовлетворено ходатайство следствия.

Суд рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования и заключил под стражу Саида Саладинова и Владимира Даниленко, — сказали журналистам в суде.

Фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса. Им вменяется убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, а также незаконный оборот оружия в составе организованной группы. По данным правоохранительных органов, Даниленко ранее состоял в партнерских отношениях с Трабером и вел с ним совместный бизнес.

Ранее правоохранительные органы задержали Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. Также силовики провели масштабные обыски в загородном доме Трабера, расположенном на территории Ленинградской области.