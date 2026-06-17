Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 13:42

Названа предварительная причина задержания бизнесмена Трабера

«112»: бизнесмена Трабера задержали за организацию убийства депутата Петрова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «112» заявил, что правоохранительные органы задержали петербургского бизнесмена Илью Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. По информации авторов, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.

Как пишет канал, в качестве возможных мотивов преступления рассматриваются несколько версий. Авторы отмечают, что одна из них связана с показаниями Петрова, которые он дал в ходе допроса по уголовному делу бывшего председателя комитета финансов администрации Выборгского района Александра Болучевского. «112» указывает, что последний в 2022 году был приговорен к восьми годам лишения свободы за мошенничество, покушение на дачу взятки и подлог.

По информации авторов, еще одной возможной причиной конфликта мог быть спор о продаже активов Выборгского судостроительного завода. Канал пишет, что, как считают следователи, незадолго до своей гибели Петров пытался продать свой бизнес и планировал уехать из страны. В материале сказано, что убийство было совершено с помощью снайперской винтовки.

Ранее сообщалось, что задержание Трабера осуществили сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге. Сразу после этого силовики провели масштабные обыски в загородном доме бизнесмена, расположенном на территории Ленинградской области.

Общество
задержания
бизнесмены
депутаты
Александр Петров
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Белоруссии ответили на удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Следователи из Белоруссии срочно выехали в Россию
Адвокат назвал неочевидный признак, привлекающий грабителей
Студент решил закать пиццу на имя Адольфа Гитлер
Росавиация запретит низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании ЦБ 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ
Малиновка, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июня
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.