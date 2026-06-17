Названа предварительная причина задержания бизнесмена Трабера

Telegram-канал «112» заявил, что правоохранительные органы задержали петербургского бизнесмена Илью Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. По информации авторов, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.

Как пишет канал, в качестве возможных мотивов преступления рассматриваются несколько версий. Авторы отмечают, что одна из них связана с показаниями Петрова, которые он дал в ходе допроса по уголовному делу бывшего председателя комитета финансов администрации Выборгского района Александра Болучевского. «112» указывает, что последний в 2022 году был приговорен к восьми годам лишения свободы за мошенничество, покушение на дачу взятки и подлог.

По информации авторов, еще одной возможной причиной конфликта мог быть спор о продаже активов Выборгского судостроительного завода. Канал пишет, что, как считают следователи, незадолго до своей гибели Петров пытался продать свой бизнес и планировал уехать из страны. В материале сказано, что убийство было совершено с помощью снайперской винтовки.

Ранее сообщалось, что задержание Трабера осуществили сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге. Сразу после этого силовики провели масштабные обыски в загородном доме бизнесмена, расположенном на территории Ленинградской области.