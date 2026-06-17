Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 11:50

Сотрудники ФСБ нагрянули к портовому магнату Петербурга

Сотрудники ФСБ задержали петербургского бизнесмена Трабера

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали известного крупного предпринимателя Илью Трабера, сообщает Telegram-канал «Фонтанка». Сразу после этого силовики провели масштабные обыски в загородном доме бизнесмена, расположенном на территории Ленинградской области.

Затем сотрудники Центрального аппарата ФСБ России нагрянули с оперативными мероприятиями в знаменитый офис коммерсанта на Старорусской улице и на ряд его ключевых предприятий. Издание сообщает, что аналогичные следственные действия также коснулись одного из ближайших деловых партнеров задержанного портового магната.

Трабер начинал свою активную деятельность в регионе еще в конце 1980-х годов. На сегодняшний день его бизнес представляет собой мощную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой выступают крупные морские терминалы на Балтике.

Ранее правоохранительные органы Кузбасса провели обыски в нескольких больницах в рамках дела о взятках при организации тендеров на закупку лекарственных препаратов. В ходе следственных действий были задержаны два медицинских работника, отвечавших за закупку медикаментов.

Читайте также
Мосгорсуд признал законным обращение в доход государства акций «Русагро»
Общество
Мосгорсуд признал законным обращение в доход государства акций «Русагро»
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Пойманный ФСБ диверсант раскрыл цель своей неудавшейся атаки
Регионы
Пойманный ФСБ диверсант раскрыл цель своей неудавшейся атаки
ФСБ показала кадры с задержанными в трех регионах России пособниками Киева
Общество
ФСБ показала кадры с задержанными в трех регионах России пособниками Киева
Utair заплатит пассажирке 280 тыс. рублей за отказ принять наличные
Общество
Utair заплатит пассажирке 280 тыс. рублей за отказ принять наличные
Общество
ФСБ
Санкт-Петербург
обыски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гусеницы шелкопряда атаковали леса в одном регионе
СК возбудил дело после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии
Появились подробности удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Путин прибыл с визитом в Казань
Спасатели нашли пропавшую в Карачаево-Черкесии группу туристов
Месть жене — сжечь четверых детей: пироман-убийца задержан под Красноярском
Появились новые детали в деле о крушении самолета под Волгоградом
Раскрыта судьба пострадавших при ударе по автобусу с детьми под Брянском
В Госдуме оценили идею предоставления бесплатных нянь семьям с детьми
Тепло прикосновений: почему натуральные ткани остаются вне конкуренции
Решетников раскрыл темы роста импорта России из стран АСЕАН
Названы профессии в промышленности, в которых востребованы женщины
Нападающий «Локомотива» ответил на слухи о переходе в «Спартак»
МИД Белоруссии проинформировали об инциденте в Брянской области
Снесшему остановку с людьми таксисту огласили приговор
Нутрициолог назвала самые полезные ягоды
Дети из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Стало известно, почему глава ЕК фон дер Ляйен не пойдет на третий срок
В ГД высказались о создании в Нидерландах лагерей для военнопленных из РФ
Юрист дал советы, как работникам перейти на удаленку
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.