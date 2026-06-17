Сотрудники ФСБ нагрянули к портовому магнату Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали известного крупного предпринимателя Илью Трабера, сообщает Telegram-канал «Фонтанка». Сразу после этого силовики провели масштабные обыски в загородном доме бизнесмена, расположенном на территории Ленинградской области.

Затем сотрудники Центрального аппарата ФСБ России нагрянули с оперативными мероприятиями в знаменитый офис коммерсанта на Старорусской улице и на ряд его ключевых предприятий. Издание сообщает, что аналогичные следственные действия также коснулись одного из ближайших деловых партнеров задержанного портового магната.

Трабер начинал свою активную деятельность в регионе еще в конце 1980-х годов. На сегодняшний день его бизнес представляет собой мощную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой выступают крупные морские терминалы на Балтике.

Ранее правоохранительные органы Кузбасса провели обыски в нескольких больницах в рамках дела о взятках при организации тендеров на закупку лекарственных препаратов. В ходе следственных действий были задержаны два медицинских работника, отвечавших за закупку медикаментов.