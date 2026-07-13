Раскрыта дата рассмотрения жалобы миллиардера Трабера на арест

Мосгорсуд 15 июля рассмотрит апелляционную жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера, обвиняемого в заказном убийстве депутата в Ленинградской области в 2020 году, сообщил РИА Новости участник процесса. Бизнесмену также вменяется незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Мосгорсуд на 15 июля назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ильи Трабера, — сказал собеседник агентства.

Трабер начинал активную деятельность в регионе еще в конце 1980-х годов. На сегодняшний день его бизнес представляет собой мощную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой выступают крупные морские терминалы на Балтике.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали Илью Трабера. После этого силовики провели обыски в его загородном доме в Ленинградской области. Также сотрудники Центрального аппарата ФСБ России нагрянули с оперативными мероприятиями в знаменитый офис коммерсанта на Старорусской улице и на ряд его ключевых предприятий.

До этого сообщалось, что главный врач подмосковной психиатрической больницы Алексей Новицкий был арестован по подозрению в получении взяток от родственников пациентов. По версии следствия, он организовал преступную схему вместе с коллегами.