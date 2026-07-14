«Позор без названия»: французы ополчились против Макрона из-за парада Во Франции раскритиковали Макрона из-за мер безопасности на параде в Париже

Французские пользователи соцсетей раскритиковали президента республики Эммануэля Макрона за излишние меры безопасности на параде в честь Дня взятия Бастилии, а также за приглашение украинских военных на мероприятие. Ограничения, включая обязательные QR-коды для посещения, ввели в том числе из-за присутствия президента Украины Владимира Зеленского.

Комментаторы сравнили опустевший Париж с городами из фильмов-катастроф и периодом пандемии коронавируса. Макрона упрекнули в том, что он «приватизировал» Елисейские Поля и превратил главный национальный праздник в закрытое мероприятие. Некоторые французы называли бойцов ВСУ нацистами.

«Этот мерзавец даже сумел приватизировать Елисейские Поля и праздник 14 июля», «Это позор без названия», «Кроме двух деревенщин и трех обритых макронистов, остальной Франции не нужны эти нацисты», — написали интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что первая леди Франции Брижит Макрон встретила президента Зеленского в Париже объятиями и поцелуями. Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл на встречу, где жена французского президента тепло поприветствовала украинского главу, а затем и его спутницу.