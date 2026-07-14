Бурные поцелуи жены Макрона и Зеленского сняли на видео

Первая леди Франции Брижит Макрон встретила президента Украины Владимира Зеленского в Париже объятиями и поцелуями в обе щеки, сообщил Telegram-канал «Новости.LIVE», опубликовав видео. Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл на встречу, где жена французского президента тепло поприветствовала украинского главу, а затем и его жену.

На кадрах видно, как Зеленский выходит из машины и направляется к Брижит. Она обнимает его за плечи и целует дважды. После этого она здоровается с его супругой.

Ранее западные журналисты заявили, что на встрече лидеров G7 во французском Эвиан-ле-Бен президент США Дональд Трамп намеренно проигнорировал украинского коллегу, даже не поздоровавшись с ним. По их словам, холодное отношение американца к украинцу было очевидным для всех присутствующих.

Кроме того, эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что на саммите G7 Зеленский пытался придать себе значимость, рассказывая о встречах с Трампом. По мнению аналитика, это лишь политический театр, лишенный реальных последствий.