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18 июня 2026 в 12:30

«Политический театр»: на Западе высмеяли выступление Зеленского

Политолог Доктороу назвал театром выступление Зеленского на встрече G7

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» пытался создать видимость собственной значимости через рассказы о встречах с американским лидером Дональдом Трампом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу. По мнению аналитика, это всего лишь политический спектакль, не имеющий реальных последствий.

Это все политический театр. Ни на что это не влияет, — высказался он.

Ранее западные журналисты сообщили, что президент США Дональд Трамп на встрече глав государств «Большой семерки» во французском Эвиан-ле-Бене намеренно проигнорировал своего украинского коллегу, даже не поздоровавшись с ним. По их словам, столь заметное холодное отношение американского лидера к украинскому главе было невозможно не заметить.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на саммите «Большой семерки» во Франции Зеленский пытался изображать, будто он управляет процессом. Дипломат отметила, что контакты украинского политика с зарубежными лидерами более напоминали «перемежевывания».

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Большая семерка
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