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17 июня 2026 в 09:26

«Не привлекая внимание санитаров»: Захарова высказалась о Зеленском на G7

Захарова: Зеленский на G7 пытался изобразить из себя центр мироздания

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» во Франции пытался показать, как он якобы управляет G7, «не привлекая внимание санитаров», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, встречи украинского политика с иностранными лидерами больше напоминали «перемежевывания».

Видела кадры их перемежевывания с Зеленским — это были не рукопожатия, не фотографии, а какие-то именно перемежевывания. Впечатление, что совершаются какие-то ритуалы, как будто он должен был будто замарать их своими прикосновениями. Зачем он это делает? Даже не напомнить о себе. Они же им пользуются, как рачительные хозяева, заходя в ванную комнату, проверяют, на месте ли туалетная бумага. Все это было нужно для того, чтобы продемонстрировать, как он управляет «семеркой», не привлекая внимания санитаров, — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что Зеленскому требовалось доказать своим сторонникам, что он не просто не забыт, а является центром мироздания. При этом она обратила внимание на его внешний вид, назвав «тщедушным черным диктаторским костюмчиком». По ее мнению, у Зеленского не вышло сделать гибрид между деловым стилем и милитари, что-то среднее между политиком и военным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с новой силой взялся за Украину. По его словам, Иран уходит для США на второй план и теперь все внимание будет уделено мирному разрешению украинского конфликта. Он подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы прийти к урегулированию. Президент также заявил, что уже разрешил «восемь войн».

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Мария Захарова
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