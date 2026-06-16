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16 июня 2026 в 13:03

Трамп с новой силой взялся за Украину

Трамп: Иран уходит на второй план, теперь США будут сосредоточены на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иран уходит для США на второй план, и теперь все внимание будет уделено мирному разрешению конфликта на Украине, заявил президент Дональд Трамп, выступая на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Трансляцию велась на YouTube-канале Белого дома. Американский лидер подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы прийти к урегулированию.

Мы были сосредоточены на Иране, теперь он отходит на второй план. <…> Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <…> Да, я буду делать все, что смогу, — отметил Трамп.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что официальный визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию состоится в обозримом будущем. Он подтвердил подготовку к предстоящей встрече зарубежных представителей.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков по Украине в Москву. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, это произойдет в ближайшее время.

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