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15 июня 2026 в 12:51

Лавров заявил о скором визите Уиткоффа и Кушнера

Лавров: Уиткофф и Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подтвердил подготовку к предстоящей встрече зарубежных представителей, передает РИА Новости.

Юрий Ушаков, помощник президента [РФ Владимира] Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткоффа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении, — сказал Лавров.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков по Украине в Москву. Юрий Ушаков сообщил, что это произойдет в ближайшее время.

До этого информированный источник сообщил, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. Однако какие именно темы обсуждались в ходе контакта, не уточнялось.

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