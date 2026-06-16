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16 июня 2026 в 20:37

«На этот раз не Макрон»: Филиппо о рукопожатии Трампа с первой леди Франции

Филиппо: Трамп удостоил крепким рукопожатием Брижит Макрон вместо ее мужа

Брижит Макрон, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на саммите G7 во Франции Брижит Макрон, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на саммите G7 во Франции Фото: Michael Kappeler, Pool/Dts Nachr/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию на саммите G7 во Франции, где на видео запечатлели, как он в течение 13 секунд не отпускал руку первой леди Брижит Макрон. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X отметил, что крепкое рукопожатие досталось жене французского президента вместо самого Эммануэля Макрона.

На этот раз это не Макрон, а Брижит удостоилась очень крепкого рукопожатия Трампа, — написал политик.

На кадрах видно, что после обычного приветствия с Макроном Трамп поцеловал Брижит в обе щеки. Несмотря на состоявшееся приветствие, американский лидер продолжил пожимать руку первой леди Франции, стараясь прижать ее к себе. При этом само рукопожатие с французским лидером, по наблюдениям западной прессы, вышло вялым — Трамп почти не прилагал усилий.

Подобные инциденты уже случались у Трампа с четой Макрон. В 2017 году их длинные и неловкие рукопожатия стали вирусными дважды, включая эпизод длительностью почти 30 секунд. В прошлом году в Египте лидеры снова обменялись затяжным приветствием, которое в соцсетях сравнили с «перетягиванием каната».

Также на саммите G7 журналисты зафиксировали разговор Макрона и Зеленского о взаимодействии с Трампом. Лидеры Украины и Франции обсуждали сессию G7 по поддержке Киева с участием американского президента, а также стратегию на фоне возможного усиления роли Вашингтона в переговорном процессе по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Франция
США
Дональд Трамп
Брижит Макрон
Эммануэль Макрон
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