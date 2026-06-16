Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 20:09

Журналисты раскрыли детали личной беседы Макрона и Зеленского

Politico: Макрон и Зеленский на переговорах обсуждали взаимодействие с Трампом

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон после подписания соглашений на авиабазе Велизи-Вилакубле Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон после подписания соглашений на авиабазе Велизи-Вилакубле Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На саммите G7 журналисты услышали разговор президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона о том, как выстраивать взаимодействие с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Politico. По данным издания, они также обсудили сессию G7, посвященную поддержке Киева, в которой участвовал глава Белого дома.

Отмечается, что европейские чиновники выражают обеспокоенность тем, что после сделки с Ираном Трамп может попытаться взять под контроль переговорный процесс по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. В таком случае Европа рискует оказаться в стороне от процесса, что может негативно сказаться на ее стратегии давления на Россию.

Ранее Трамп заявил, что с новой силой взялся за Украину. По его словам, Иран уходит для США на второй план, так как теперь все внимание будет уделено мирному разрешению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы прийти к урегулированию. Президент также заявил, что уже разрешил «восемь войн».

До этого член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и пойдут на пользу всем участникам процесса. Она отметила, что СМИ, которые в 2016 году писали о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов, сейчас срывают диалог между Москвой и Киевом.

Европа
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два пилота погибли при крушении украинского военного самолета Су-24М
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили над Россией за шесть часов
От визуального шума к визуальному покою: как меняются современные интерьеры
Новые сезоны «Маши и Медведя» выйдут на крупнейшем стриминге мира
В МИД России предупредили Канаду о новых ответных шагах
Раскрыты последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Россиянам раскрыли новый прогноз по ипотечному рынку
Названа доля россиян, готовых решать жилищный вопрос с помощью ипотеки
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения
Россия ответила на новые санкции Канады
Синоптик раскрыл, когда Москву перестанет заливать
«Адмирал Григорович» предпринял меры для предотвращения инцидента с яхтой
В России создали «убийцу Starlink»: как новый комплекс РЭБ подавляет ВСУ
В Британии раскрыли детали инцидента с яхтой в Ла-Манше
«На этот раз не Макрон»: Филиппо о рукопожатии Трампа с первой леди Франции
Мягкая роскошь: почему комфорт стал важнее демонстративного дизайна
Минобороны подтвердило стрельбу с фрегата «Адмирал Григорович»
«Чистый бред»: Россия ответила на обвинения в поджоге дома Стармера
«Ограничения необходимы»: в Сочи снова закрыли аэропорт
Журналисты раскрыли детали личной беседы Макрона и Зеленского
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.