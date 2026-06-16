На саммите G7 журналисты услышали разговор президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона о том, как выстраивать взаимодействие с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Politico. По данным издания, они также обсудили сессию G7, посвященную поддержке Киева, в которой участвовал глава Белого дома.

Отмечается, что европейские чиновники выражают обеспокоенность тем, что после сделки с Ираном Трамп может попытаться взять под контроль переговорный процесс по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. В таком случае Европа рискует оказаться в стороне от процесса, что может негативно сказаться на ее стратегии давления на Россию.

Ранее Трамп заявил, что с новой силой взялся за Украину. По его словам, Иран уходит для США на второй план, так как теперь все внимание будет уделено мирному разрешению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы прийти к урегулированию. Президент также заявил, что уже разрешил «восемь войн».

До этого член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и пойдут на пользу всем участникам процесса. Она отметила, что СМИ, которые в 2016 году писали о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов, сейчас срывают диалог между Москвой и Киевом.