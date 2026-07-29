Зеленский захотел вмешаться в проблемы другой страны Зеленский: Украина предложила Франции помощь в тушении пожаров

Украина предложила свою помощь Франции в тушении пожаров, написал президент восточноевропейской страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он планирует направить специалистов. Свое желание лидер Украины высказал в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эмманюэль рассказал о масштабных пожарах во Франции. <...> Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров, — заявил президент Украины.

Зеленский также обсудил с Макроном подготовку к зиме. Они переговорили о поставках пакетов для ПВО и энергетики. Глава Украины также подтвердил, что Франция продолжит поиски дополнительной поддержки для Киева.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Зеленский помогает Макрону вернуть былое величие Франции ради поддержки западных стран. По его словам, страна выступает сторонниками всех союзников Парижа. Для получения помощи от Европы президент Украины выступил против Ирака и Ирана. Эксперт заявил, что эта игра закончится крайне печально для Зеленского.