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15 июля 2026 в 12:30

Крымчанин бросил жену в огонь в ходе ссоры

Крымские следователи возбудили уголовное дело об избиении и поджоге женщины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Крымские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который избил свою супругу и толкнул ее в огонь, сообщили в Telegram-канале регионального МВД. Перед этим подозреваемый облил женщину бензином.

По версии следствия, конфликт начался как бытовая ссора в одном из домов Симферопольского района. Пьяный мужчина ударил жену в лицо. После этого он вынес из спальни матрас, облил его бензином и поджег его.

Подозреваемый также облил супругу, после чего бросил ее в огонь. Женщина получила ожоги разной степени. Ее экстренно госпитализировали.

Полицию вызвал 24-летний сын пары. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде.

Ранее суд приговорил двух жителей Ростовской области к 16 и 18 годам лишения свободы за государственную измену и диверсию. Они подожгли объект транспортной инфраструктуры в интересах иностранного государства.

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