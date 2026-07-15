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15 июля 2026 в 12:37

Захарова иронично восприняла предложение о переименовании Украины

Захарова не оценила идею переименовать Украину в Русь

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости с иронией восприняла идею о переименовании Украины в Русь. Это предложение вынес бывший глава МИД Украины Борис Тарасюк.

То есть от «укров» уже киевский режим отказался? Теперь они «русы»? — сказала Захарова.

Тарасюк заявил, что предложил бы название Русь, если власти Украины захотели бы поменять название страны. По его мнению, это название связано с историей Киевской Руси.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал «галимой липой» идею экс-руководителя киевского МИД. Он отметил, что название Русь никогда не относилось к территории современной Украины. По мнению Вассермана, такие инициативы — лишь часть политической игры, а Киев продолжает отрицать общность происхождения народов.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов негативно оценил идею латышских средств массовой информации отказаться от русскоязычного контента. С его слов, данный шаг приведет к еще большему опустошению стран Балтии.

Власть
Украина
Мария Захарова
русь
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