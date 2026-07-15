«Боролся с бутылкой»: Зеленского уличили в срыве директивы ЕС в Париже Clash Report: Зеленский нарушил директиву Евросоюза во время парада в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал на параде в Париже пластиковую крышку с бутылки. Этим самым он нарушил соответствующую директиву ЕС, обратило внимание издание Clash Report.

Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая ее в сторону, — говорится в публикации.

Хорватское издание Index отметило, что видео с Зеленским быстро стало вирусным. Некоторые пользователи пошутили, что Зеленский «нашел способ обойти директиву», в то время как другие пожаловались на непрактичность новых крышек.

Single-Use Plastics Directive (SUPD, Директива 2019/904) — это законодательная инициатива Европейского союза, принятая в июне 2019 года и вступившая в силу 3 июля 2024 года. Ее главная цель — сократить количество пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду. Согласно ей, пластиковые крышки на бутылках объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия. Это правило стало обязательным во всех государствах — членах ЕС с 3 июля 2024 года. Во Франции за нарушение экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис на Украине не должен завершаться капитуляцией Киева перед Москвой. Он посчитал неприемлемыми попытки договориться с РФ «за счет украинцев». Также глава государства высказался за продолжение поддержки Украины.