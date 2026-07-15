Власти Крыма протянули руку помощи местным предпринимателям Аксенов: в Крыму снизили плату за аренду для предпринимателей на 75%

В Крыму для предпринимателей вводится снижение арендной платы за имущество республики на 75% в качестве меры поддержки, сообщил глава региона Сергей Аксенов в МАКСе. По его словам, льгота будет предоставлена в случае, если арендуемое имущество фактически используется для производства продуктов питания и напитков, ведения гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, а также для деятельности санаторно-курортных организаций, организации детского отдыха или демонстрации кинофильмов.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество Республики Крым, установлено снижение арендной платы на 75% по действующим договорам аренды, заключенным до 1 июня 2026 года, — сказано в сообщении.

Помимо этого, Аксенов сообщил о введении отсрочки платежей за аренду земли по договорам, заключенным в период с 1 июля по 31 октября 2026 года, — платежи, подлежащие внесению до 20 декабря 2026 года, разрешается перенести. Эта мера также предоставляется в беззаявительном порядке.

Глава республики уточнил, что льгота распространяется на широкий перечень категорий земель, включая участки сельскохозяйственного использования, различные виды жилой застройки, земли для хранения автотранспорта, предпринимательства и делового управления. Также мера коснется общественного питания, гостиничного обслуживания, автостоянок, отдыха и рекреации.

Ранее Аксенов уже говорил, что крымским предпринимателям, ведущим деятельность в условиях чрезвычайной ситуации, окажут дополнительные меры поддержки. В регионе был введен режим ЧС для урегулирования вопросов экономического характера.