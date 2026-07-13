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13 июля 2026 в 16:46

Аксенов анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса в Крыму

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: kremlin.ru
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Крымским предпринимателям, работающим в условиях чрезвычайной ситуации, окажут дополнительные меры поддержки, сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере МАКС. Режим ЧС был введен в конце июня для упорядочения вопросов экономического характера.

На этой неделе будет информация о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые утверждены совместно с федеральным центром, — написал Аксенов.

Ранее Аксенов заявил, что президент России Владимир Путин оказывает Крыму помощь из-за проблем с бензином. По его словам, он регулярно докладывает главе государства о ситуации с поставками топлива на полуостров.

До этого Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение было принято совместно с губернатором Михаилом Развожаевым для оперативного урегулирования финансовых, кредитных, договорных и других вопросов.

В начале июля Севастополь остался без электроснабжения из-за атак украинских беспилотников. Развожаев отмечал, что социальные учреждения были переведены на резервные схемы электроснабжения.

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