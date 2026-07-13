Аксенов анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса в Крыму

Крымским предпринимателям, работающим в условиях чрезвычайной ситуации, окажут дополнительные меры поддержки, сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере МАКС. Режим ЧС был введен в конце июня для упорядочения вопросов экономического характера.

На этой неделе будет информация о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые утверждены совместно с федеральным центром, — написал Аксенов.

Ранее Аксенов заявил, что президент России Владимир Путин оказывает Крыму помощь из-за проблем с бензином. По его словам, он регулярно докладывает главе государства о ситуации с поставками топлива на полуостров.

До этого Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение было принято совместно с губернатором Михаилом Развожаевым для оперативного урегулирования финансовых, кредитных, договорных и других вопросов.

В начале июля Севастополь остался без электроснабжения из-за атак украинских беспилотников. Развожаев отмечал, что социальные учреждения были переведены на резервные схемы электроснабжения.