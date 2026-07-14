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14 июля 2026 в 15:00

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Фото: D-NEWS.ru
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Над сырниками для завтрака не заморачиваюсь, просто лью кефир в тертый сыр и готовлю пышки-хачапури. Они не опадают после остывания и остаются воздушными даже холодными.

Для приготовления возьмите 400 г твердого сыра, 250 мл теплого кефира, 200 г муки, 1 ч. л. соды без горки, 1 яйцо для связки и соль по вкусу. Смешайте в миске тертый сыр с кефиром, добавьте соду, муку, яйцо и соль, тщательно перемешайте до однородного густого теста, оставьте на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы сода начала действовать и масса стала пузырчатой. Затем жарьте, как крупные оладьи, с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить хачапури по этому рецепту. Удивило, что они получились пышными и толстыми, несмотря на отсутствие дрожжей. Совет: не перемешивайте тесто слишком долго после добавления муки, чтобы сохранить пузырьки воздуха — тогда пышки будут особенно нежными.

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Проверено редакцией
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Д. Иванова
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают Над сырниками для завтрака не заморачиваюсь, просто лью кефир в тертый сыр и готовлю пышки-хачапури. Они не опадают после остывания и остаются воздушными даже холодными.
400 г твердого сыра
250 мл теплого кефира
200 г муки
1 ч. л. соды без горки
1 яйцо
соль по вкусу
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Смешайте в миске тертый сыр с кефиром, добавьте соду, муку, яйцо и соль, тщательно перемешайте до однородного густого теста.
Оставьте на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы сода начала действовать и масса стала пузырчатой. Затем жарьте, как крупные оладьи, с двух сторон до золотистой корочки.
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