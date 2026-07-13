2 картофелины и 3 яйца — соединяю прямо в сковороде и на завтрак или ужин подаю фриттату

2 картофелины и 3 яйца — соединяю прямо в сковороде и на завтрак или ужин подаю фриттату

Фриттата — это простое и универсальное блюдо, которое подойдет и для сытного завтрака, и для легкого ужина. Это блюдо напоминает омлет, но с более плотной структурой, которая прекрасно держит форму и дарит чувство сытости без тяжести.

Для приготовления понадобится: 2 средние картофелины, 3 яйца, соль, перец по вкусу, зелень (укроп, петрушка). Картофель нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки и мягкости. Яйца взбейте с солью, перцем и рубленой зеленью до однородности. Залейте картофель яичной смесью, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до полного схватывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить фриттату по этому рецепту и дала совет: для более пышной текстуры добавьте в яйца 1 ст. л. молока или сливок.

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