Глава лыжной Ассоциации Германии ответил на призывы допустить россиян

Следует допустить возвращение российских атлетов на международную арену, заявил глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии Штефан Шварцбах в интервью BR24 Sport. Он призвал не подходить к вопросу исключительно в черно-белых тонах.

То, что здесь присутствует высокоэмоциональный компонент, — это понятно. Но я бы не хотел рисовать ситуацию только в черных и белых тонах и говорить, что речь идет только об украинских атлетах — речь, конечно, и о российских атлетах. В конечном счете именно они страдают от этого больше всего, и они, вероятно, меньше всего в этом виноваты, — заявил Шварцбах.

Функционер также осудил практику, при которой российским спортсменам предписывают публично выступать против властей своей страны в обмен на допуск к стартам. Он напомнил, что атлеты и их семьи живут в России, и не все так просто, как может показаться со стороны. Шварцбах выразил надежду, что этот нюанс будет учитываться в дискуссии.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) также поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии всех ограничений с российских спортсменов и Олимпийского комитета России (ОКР). В организации также подчеркнули, что спорт должен оставаться независимым от политических факторов.