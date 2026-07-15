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15 июля 2026 в 12:15

Глава лыжной Ассоциации Германии ответил на призывы допустить россиян

Глава лыжной Ассоциации ФРГ Шварцбах призвал допустить россиян к соревнованиям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Следует допустить возвращение российских атлетов на международную арену, заявил глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии Штефан Шварцбах в интервью BR24 Sport. Он призвал не подходить к вопросу исключительно в черно-белых тонах.

То, что здесь присутствует высокоэмоциональный компонент, — это понятно. Но я бы не хотел рисовать ситуацию только в черных и белых тонах и говорить, что речь идет только об украинских атлетах — речь, конечно, и о российских атлетах. В конечном счете именно они страдают от этого больше всего, и они, вероятно, меньше всего в этом виноваты, — заявил Шварцбах.

Функционер также осудил практику, при которой российским спортсменам предписывают публично выступать против властей своей страны в обмен на допуск к стартам. Он напомнил, что атлеты и их семьи живут в России, и не все так просто, как может показаться со стороны. Шварцбах выразил надежду, что этот нюанс будет учитываться в дискуссии.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) также поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии всех ограничений с российских спортсменов и Олимпийского комитета России (ОКР). В организации также подчеркнули, что спорт должен оставаться независимым от политических факторов.

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Германия
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российские спортсмены
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