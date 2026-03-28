Большунов показал, почему его называют одним из лучших лыжников

Большунов стал победителем гонки на 3 км в финале Кубка России

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Лыжная гонка на 3 км свободным стилем в рамках финала Кубка России завершилась победой трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, сообщила Федерация лыжных гонок России. Соревнования проходят в городе Апатиты Мурманской области. Спортсмен преодолел дистанцию за шесть минут 24,5 секунды.

Второе место занял Егор Митрошин, уступивший лидеру восемь секунд. Бронзовым призером стал Савелий Коростелев, который недавно выступал на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. Его отставание от победителя составило 8,8 секунды.

29-летний Большунов также имеет в своем активе четыре серебряные и две бронзовые награды Олимпийских игр. Он выигрывал чемпионат мира, а также шесть раз становился серебряным призером мировых первенств и один раз — бронзовым. Спортсмен дважды побеждал в общем зачете Кубка мира и дважды выигрывал многодневную гонку «Тур де Ски».

Ранее на Паралимпийских играх в Италии в «раздельном старте» на 20 км победу одержала россиянка Анастасия Багиян. Спортсменка выступает в категории NS1, в которой соревнуются атлеты с нарушением зрения. Ее сопровождал в качестве ведущего Сергей Синякин.

Сотрудники ТЦК похитили монаха УПЦ
Саудовская Аравия нашла способ решить проблему Ормузского пролива
Подмосковный маньяк раскрыл число совершенных убийств
Убитая войсками Израиля в Ливане журналистка сотрудничала с «Известиями»
«Задета вена»: Синицина раскрыла жуткие подробности травмы на шоу Навки
Москвичи начали выкладывать миллионы ради выпускных для четвероклассников
В США объяснили, как Китай усидел на двух геополитических стульях
«Пипе слова не давали»: Захарова поставила на место депутата Рады
«Я готов»: лидер Словакии согласился на встречу с Зеленским по «Дружбе»
Пенсионер спас жизнь зятя, отдав ему свой орган
Раскрыты детали дела россиянки, чье тело нашли в братской могиле Бангкока
Озвучены страшные последствия авиаудара по столице Ирана
Россиянам рассказали, чем опасна подделка инвалидности
Россиянам предсказали закрытие модных магазинов
Крупнейший порт Омана «взял паузу» в работе по веской причине
Риттер разнес планы США по захвату острова Харк
Суд изъял имущество экс-главы Вологды после его смерти
Российские пенсионеры вложили баснословную сумму в «новую МММ» и прогорели
Таксист насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал это на видео
Глава Росатома сделал тревожное заявление о ситуации на АЭС «Бушер»
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

