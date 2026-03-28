Большунов показал, почему его называют одним из лучших лыжников Большунов стал победителем гонки на 3 км в финале Кубка России

Лыжная гонка на 3 км свободным стилем в рамках финала Кубка России завершилась победой трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, сообщила Федерация лыжных гонок России. Соревнования проходят в городе Апатиты Мурманской области. Спортсмен преодолел дистанцию за шесть минут 24,5 секунды.

Второе место занял Егор Митрошин, уступивший лидеру восемь секунд. Бронзовым призером стал Савелий Коростелев, который недавно выступал на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. Его отставание от победителя составило 8,8 секунды.

29-летний Большунов также имеет в своем активе четыре серебряные и две бронзовые награды Олимпийских игр. Он выигрывал чемпионат мира, а также шесть раз становился серебряным призером мировых первенств и один раз — бронзовым. Спортсмен дважды побеждал в общем зачете Кубка мира и дважды выигрывал многодневную гонку «Тур де Ски».

Ранее на Паралимпийских играх в Италии в «раздельном старте» на 20 км победу одержала россиянка Анастасия Багиян. Спортсменка выступает в категории NS1, в которой соревнуются атлеты с нарушением зрения. Ее сопровождал в качестве ведущего Сергей Синякин.