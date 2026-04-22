Паралимпиец Голубков назвал лучшего спортсмена России

Двукратный чемпион зимней Паралимпиады — 2026 Иван Голубков в интервью NEWS.ru назвал лыжника Александра Большунова лучшим спортсменом России. По его мнению, многие просто создают ажиотаж вокруг конфликта лыжника с коллегой Александром Бакуровым в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске.

Лучший спортсмен России — Александр Большунов. Мы общаемся, поддерживаем друг друга. Он самый титулованный в лыжах, и я считаю, что Александр покажет себя на следующей Олимпиаде. Дай бог допустят и все будет хорошо. История с Александром Бакуровым? Я считаю, что Большунов не сделал ничего такого, была контактная борьба. Некоторые просто на этом хайпуют. Саня — молодец. Не слушает никого и идет вперед, — отметил Голубков.

Ранее спортсмен заявил, что российские паралимпийцы добиваются выдающихся результатов благодаря силе духа, упорству и усердным тренировкам. По его мнению, в стране созданы все условия для паралимпийского спорта. Голубков отметил, что иностранные спортсмены всегда создавали конкуренцию, но россияне «чуть выше головы».