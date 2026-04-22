Паралимпиец Голубков назвал лучшего спортсмена России

22 апреля 2026 в 07:00

Паралимпиец Голубков назвал лыжника Большунова лучшим спортсменом России

Иван Голубков Иван Голубков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Двукратный чемпион зимней Паралимпиады — 2026 Иван Голубков в интервью NEWS.ru назвал лыжника Александра Большунова лучшим спортсменом России. По его мнению, многие просто создают ажиотаж вокруг конфликта лыжника с коллегой Александром Бакуровым в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске.

Лучший спортсмен России — Александр Большунов. Мы общаемся, поддерживаем друг друга. Он самый титулованный в лыжах, и я считаю, что Александр покажет себя на следующей Олимпиаде. Дай бог допустят и все будет хорошо. История с Александром Бакуровым? Я считаю, что Большунов не сделал ничего такого, была контактная борьба. Некоторые просто на этом хайпуют. Саня — молодец. Не слушает никого и идет вперед, — отметил Голубков.

Ранее спортсмен заявил, что российские паралимпийцы добиваются выдающихся результатов благодаря силе духа, упорству и усердным тренировкам. По его мнению, в стране созданы все условия для паралимпийского спорта. Голубков отметил, что иностранные спортсмены всегда создавали конкуренцию, но россияне «чуть выше головы».

Спорт
Паралимпиада
лыжные гонки
Александр Большунов
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

