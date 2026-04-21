«Мы выше головы»: Голубков раскрыл секрет успеха российских паралимпийцев

Российские паралимпийцы добиваются выдающихся результатов благодаря силе духа, упорству и усердным тренировкам, заявил в интервью NEWS.ru двукратный чемпион зимней Паралимпиады-2026 в Италии Иван Голубков. По его мнению, в стране созданы все условия для паралимпийского спорта.

Сила духа и упорство, тренировки, подготовка. В России есть все условия для паралимпийского спорта, хотя у зарубежных спортсменов они тоже есть. Значит, так готовятся. Но они всегда создавали конкуренцию. Просто мы чуть выше головы, — сказал Голубков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, ставших победителями Паралимпийских игр. Так, орденом Дружбы награждены пять паралимпийцев: Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков и Сергей Синякин. Также наград удостоены тренеры. Кроме того, Михаил Дегтярев рассказал, что Министерство спорта подготовило проект по увеличению выплат для призеров зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.