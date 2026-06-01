Столб дыма поднялся над заводом Atlant в Минске на фоне угроз Зеленского

Пожар произошел в Минске в районе предприятия на проспекте Победителей, следует из сообщения МЧС Белоруссии в Telegram-канале. Очевидцы в соцсетях отметили, что столб дыма поднялся над заводом холодильников Atlant.

По данным ведомства, загорелся пенополипропилен в металлическом складском здании. Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны. Пострадавших нет.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал трепом угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Минска, комментируя сообщения о неких определенных 500 потенциальных целях на территории республики. Он подчеркнул, что ВСУ не заинтересованы в войне с республикой, поскольку понимают, что это 1500 километров нового фронта и непростая граница. Им это не нужно, добавил глава государства.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина пострадает больше всех в случае нанесения удара по территории Белоруссии. По его словам, Зеленский осознанно ведет собственную страну к катастрофе.