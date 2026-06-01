Юрист дала советы, как добиться компенсации после отравления уличной едой

В случае если человек отравился уличной едой, он вправе требовать от продавца полного возмещения расходов на лечение и компенсации морального вреда — для этого нужно обратиться в суд и Роспотребнадзор, посоветовала в беседе с LIFE.ru юрист Ангелина Баканова. Последнее ведомство проведет внеплановую проверку торговой точки и зафиксирует нарушения санитарных требований.

Статья 7 закона «О защите прав потребителей» закрепляет право граждан на безопасность товара для жизни и здоровья. Любой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, подлежит возмещению продавцом, изготовителем товара или лицом, оказавшим услугу, в полном объеме независимо от их вины и наличия договорных отношений, — напомнила Баканова.

Она уточнила, что пострадавшему следует доказать в суде факт отравления, приобретения товара у конкретного продавца и причинно-следственную связь между употреблением продукта и ухудшением состояния. Кроме того, истцу потребуется подтвердить расходы на лечение и заявить размер причиненного морального вреда.

Ранее зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев заявил, что граждане могут вернуть часть средств, потраченных на юриста, даже при проигрыше в суде, если услуги оказаны некачественно, а договор на их выполнение был составлен на бумаге. По его словам, также следует указать, что вознаграждение будет выплачено только в случае выполнения определенных юридически значимых действий или наступления конкретных событий.