01 июня 2026 в 11:13

Почему не работает Telegram сегодня, 1 июня: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 1 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 1 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 1 июня, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 32% жалоб на сбои в работе Telegram 1 июня приходятся на Москву, 18% — на Санкт-Петербург, 5% — на Красноярский и Краснодарский края, 3% — на Московскую, Новосибирскую и Самарскую области, 2% — на Калужскую, Тверскую, Ленинградскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Волгоградскую области и Чувашию, 1% — на Татарстан и Алтайский край.

Почему не работает Telegram 1 июня

В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснял, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Кроме того, он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

По мнению зампреда думского комитета по экономической политике Михаила Делягина, доступ к Telegram может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, так как «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

Вячеслав Филиппов
