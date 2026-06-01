01 июня 2026 в 11:35

Бурятские таможенники обнаружили нефрит под одеждой иностранки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бурятские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза нефрита. Женщина не заполнила таможенную декларацию и не имела разрешений на вывоз камня.

При попытке пересечения границы с Монголией через пункт пропуска Кяхта иностранная гражданка была выявлена таможенными органами. Женщина 55 лет примотала минерал скотчем к пояснице; в ходе контроля она добровольно передала инспекторам пакет с камнем.

По ее показаниям, она осознавала незаконность действий и выполняла перевозку по просьбе знакомого за вознаграждение в размере 5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Подмосковье оштрафовал россиянина за попытку незаконно ввезти в страну партию бриллиантов и постановил конфисковать драгоценности в доход государства. Мужчина пытался провезти 330 камней в кармане джинсов, которые оценили в 4,7 млн рублей.

До этого сотрудники псковской таможни обнаружили склад с крупной партией нелегального алкоголя и сигарет на 37 млн рублей. Основную часть находки составили 224 тыс. пачек белорусского табака без акцизных марок, оцененные в 34 млн рублей. При этом товар не имел обязательной маркировки.

таможня
Россия
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
