Бурятские таможенники обнаружили нефрит под одеждой иностранки

Бурятские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза нефрита. Женщина не заполнила таможенную декларацию и не имела разрешений на вывоз камня.

При попытке пересечения границы с Монголией через пункт пропуска Кяхта иностранная гражданка была выявлена таможенными органами. Женщина 55 лет примотала минерал скотчем к пояснице; в ходе контроля она добровольно передала инспекторам пакет с камнем.

По ее показаниям, она осознавала незаконность действий и выполняла перевозку по просьбе знакомого за вознаграждение в размере 5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Подмосковье оштрафовал россиянина за попытку незаконно ввезти в страну партию бриллиантов и постановил конфисковать драгоценности в доход государства. Мужчина пытался провезти 330 камней в кармане джинсов, которые оценили в 4,7 млн рублей.

До этого сотрудники псковской таможни обнаружили склад с крупной партией нелегального алкоголя и сигарет на 37 млн рублей. Основную часть находки составили 224 тыс. пачек белорусского табака без акцизных марок, оцененные в 34 млн рублей. При этом товар не имел обязательной маркировки.